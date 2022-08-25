Путин заявил, что доходы России растут несмотря на проблемы

На встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым глава государства отметил, что «наполняемость бюджета идёт нужными темпами».

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники... растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время», — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что это говорит о стабилизации экономических показателей, однако «риски никуда не исчезли».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что зависимость Европы от поставок российских энергоресурсов продлится ещё один-два года, сообщает RT.