Путин заявил, что доходы России растут несмотря на проблемы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы бюджета России растут, невзирая на трудности, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым глава государства отметил, что «наполняемость бюджета идёт нужными темпами».

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники... растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время», — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что это говорит о стабилизации экономических показателей, однако «риски никуда не исчезли».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что зависимость Европы от поставок российских энергоресурсов продлится ещё один-два года, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
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