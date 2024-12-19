Путин заявил, что будет построена кольцевая автодорога вокруг Азовского моря
Планируется построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало «внутренним морем России». Об этом заявил российский лидер Владимир Путина на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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«И это будет такая же дорога, как «Таврида» в Крыму, четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Начало уже сделано – от Таганрога до Мариуполя, это небольшой участок, 40 километров», - сказал президент.
Глава государства также отметил, что в течение трех лет планируют восстановить и довести до общероссийского уровня все дороги в новых регионах страны. Путин подчеркнул, что у России хватит сил восстановить новые территории.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил своих заместителей кураторами ряда федеральных проектов. В частности, вице-премьер Марат Хуснуллин будет отвечать за реинжиниринг правил промышленного строительства, а также за строительство автодорог коридора из Европы в Западный Китай и развитие железных дорог Центрального транспортного узла, передает «Радиоточка НСН».
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