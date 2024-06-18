Мишустин утвердил кураторов федеральных проектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил своих заместителей кураторами ряда федеральных проектов. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что за вице-премьером Дмитрием Григоренко закрепили шефство над проектами, связанными с цифровизацией и IT. В свою очередь вице-премьер Виталий Савельев будет курировать реализацию проектов программы «Беспилотные авиационные системы», а также ряда проектов по развитию Северного морского пути и железнодорожной инфраструктуры.
Согласно данным, вице-премьер Марат Хуснуллин будет отвечать за реинжиниринг правил промышленного строительства, а также за строительство автодорог коридора из Европы в Западный Китай и развитие железных дорог Центрального транспортного узла.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сектора жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства обладают колоссальным потенциалом. Он подчеркнул, что будет продолжаться работа по строительству дорог, мостов, заводов и фабрик в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru