Путин заявил, что большинство стран Европы утратили свой суверенитет
18 марта 202516:06
Большинство стран Европы утратили свой суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он указал, что в результате европейские страны «столкнулись с серьёзными проблемами в экономике и в сфере безопасности».
По его словам, у этих государств околонулевые темпы роста или рецессия, тогда как страны БРИКС в последние годы стали «лидерами глобального роста».
Ранее Путин заявил, что в отношении России было введено 28 595 санкций, сообщает RT,
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru