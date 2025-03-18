Путин заявил, что большинство стран Европы утратили свой суверенитет

Большинство стран Европы утратили свой суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он указал, что в результате европейские страны «столкнулись с серьёзными проблемами в экономике и в сфере безопасности».

По его словам, у этих государств околонулевые темпы роста или рецессия, тогда как страны БРИКС в последние годы стали «лидерами глобального роста».

Ранее Путин заявил, что в отношении России было введено 28 595 санкций, сообщает RT,


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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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