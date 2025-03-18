Путин заявил, что большинство стран Европы утратили свой суверенитет

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он указал, что в результате европейские страны «столкнулись с серьёзными проблемами в экономике и в сфере безопасности».

По его словам, у этих государств околонулевые темпы роста или рецессия, тогда как страны БРИКС в последние годы стали «лидерами глобального роста».

Ранее Путин заявил, что в отношении России было введено 28 595 санкций, сообщает RT,



