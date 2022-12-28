Путин запустил производство на заводе «Титан-Полимер» в Пскове
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер» в Пскове, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства поблагодарил всех специалистов, участвовавших в создании предприятия, и отметил, что они использовали «передовые технологии и инженерные решения».
По его словам, новый завод поможет обеспечить спрос на различные виды полимерной продукции, и «внесёт свой вклад в импортозамещение».
«Государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции», - добавил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяви, что поездка Владимира Путина в Псковскую область отменилась из-за нелётных условий, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 202 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 110 / сут.
- Венгрия увеличит расходы на оборону
- Лавров назвал условия дипломатического решения конфликта на Украине
- Интернет-магазины в РФ снимают с продажи игрушки «Хагги Вагги»
- Путин запустил производство на заводе «Титан-Полимер» в Пскове
- Вяльбе назвала баранами столкнувшихся лыжников Большунова и Устюгова
- Лавров назвал условие переговоров с Украиной
- СМИ: Предложенный Украиной мирный саммит не состоится без России
- ГБР Украины заявило о задержании во Франции олигарха Жеваго
- МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы
- ВС РФ уничтожили три гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Донецк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru