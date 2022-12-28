Путин запустил производство на заводе «Титан-Полимер» в Пскове

Глава государства поблагодарил всех специалистов, участвовавших в создании предприятия, и отметил, что они использовали «передовые технологии и инженерные решения».

По его словам, новый завод поможет обеспечить спрос на различные виды полимерной продукции, и «внесёт свой вклад в импортозамещение».

«Государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции», - добавил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяви, что поездка Владимира Путина в Псковскую область отменилась из-за нелётных условий, сообщает RT.

