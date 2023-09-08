Путин запустил движение по участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
Президент РФ Владимир Путин дал старт движению транспорта по новому участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, сообщает пресс-служба Кремля.
Прежде чем дать команду глава государства отметил, что поездки на открываемых участках автодороги должны быть комфортными и безопасными.
Он указал, для следует обеспечить трассу АЗС, точками питания и отдыха, устойчивой мобильной связью и интернетом, причём в максимально короткие сроки.
«Разрешаю... Поехали», - сказал президент после приветственного слова.
Ранее Путин заявил, что магистраль «Восток» предстоит продлить до Казани, а Екатеринбурга и Тюмени, а в будущем и до других регионов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru