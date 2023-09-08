Путин запустил движение по участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Президент РФ Владимир Путин дал старт движению транспорта по новому участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, сообщает пресс-служба Кремля.

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Прежде чем дать команду глава государства отметил, что поездки на открываемых участках автодороги должны быть комфортными и безопасными.

Он указал, для следует обеспечить трассу АЗС, точками питания и отдыха, устойчивой мобильной связью и интернетом, причём в максимально короткие сроки.

«Разрешаю... Поехали», - сказал президент после приветственного слова.

Ранее Путин заявил, что магистраль «Восток» предстоит продлить до Казани, а Екатеринбурга и Тюмени, а в будущем и до других регионов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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