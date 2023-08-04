Путин запретил брать комиссию за переводы до 30 млн рублей через СБП

Клиенты российских банков смогут переводить между своими счетами в разных финансовых организациях до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В Центробанке назвали 1,4 млн рублей порогом бесплатных переводов самому себе

Документ опубликован на портале правовой информации. Речь идет о переводах посредством Системы быстрых платежей (СБП).

Комиссия сохраняется в случае личного присутствия в отделении банка или при переводах по номеру карты.

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова ранее призвала Сбербанк отменить комиссии за переводы между физическими лицами, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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