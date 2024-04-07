Путин законом разрешил доступ провайдерам в многоквартирные дома
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает свободный доступ провайдерам в многоквартирные дома. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом, теперь в многоэтажных домах возможно бесплатно размещать сети связи и доступ к ним, за исключением платы за электричество. Также документ позволяет размещать в МКД сети связи по желанию любого жильца без согласования с собранием собственников.
Документ также предусматривает установку оборудования по единым стандартам. Для приведения его в соответствие провайдерам дадут год. Уточняется, что операторам, с которыми не подпишут договоры, придется демонтировать оборудование.
Ранее в России начал дорожать домашний интернет, сообщают «Известия». Провайдеры увеличили стоимость тарифов в среднем на 5-15%. Это связано с необходимостью покупки нового оборудования, которое очень дорого стоит из-за введенных против России санкций, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru