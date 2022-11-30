Путин: задача правительства - сокращение бедности и реальное увеличение доходов населения
Ключевая задача правительства — сокращение бедности и неравенства в России, а также реальное увеличение доходов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, уровень бедности в РФ сократился до 10,5% в третьем квартале, и такую динамику нужно сохранить.
«Номинальный рост доходов за 9 месяцев текущего года есть. Он 12,8%. Но это номинальный, а нам, как я сказал в начале, надо добиться реального роста», — подчеркнул президент.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о снижении инфляции в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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