Путин: задача правительства - сокращение бедности и реальное увеличение доходов населения

Ключевая задача правительства — сокращение бедности и неравенства в России, а также реальное увеличение доходов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, уровень бедности в РФ сократился до 10,5% в третьем квартале, и такую динамику нужно сохранить.