Путин: За январь-август ВВП России прибавил 4,2%
За январь-август ВВП России прибавил 4,2%, сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства отметил, что российская экономика продолжает расти, несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале 2024 года несколько замедлилась.
Он отметил, что рост ВВП России в текущем году может превысить результаты 2023 года. В феврале российский лидер заявлял, что в 2023-м ВВП РФ вырос на 3,6%.
Путин указал, что в первой половине 2024 года ВВП страны увеличился на 4,6%. По словам главы государства, это хороший показатель для российской экономики.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что к концу текущего года показатель валового внутреннего продукта России достигнет 3,9%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru