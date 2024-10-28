Путин: За январь-август ВВП России прибавил 4,2%

За январь-август ВВП России прибавил 4,2%, сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что российская экономика продолжает расти, несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале 2024 года несколько замедлилась.

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,9%

Он отметил, что рост ВВП России в текущем году может превысить результаты 2023 года. В феврале российский лидер заявлял, что в 2023-м ВВП РФ вырос на 3,6%.

Путин указал, что в первой половине 2024 года ВВП страны увеличился на 4,6%. По словам главы государства, это хороший показатель для российской экономики.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что к концу текущего года показатель валового внутреннего продукта России достигнет 3,9%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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