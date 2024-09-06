Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,9%
Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста ВВП России на 2024 год, повысив его до 3,9% с ранее ожидаемых 2,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Прогнозируется, что экономический рост останется стабильным в пределах 2,5-2,8% до 2027 года.
По словам представителя министерства, в 2025 году темп роста ВВП составит 2,5%, в 2026 году — 2,6%, а к 2027 году ожидается достижение 2,8%. Он также отметил, что прогноз на 2024 год стал более оптимистичным по сравнению с апрельской оценкой.
Номинальный ВВП России в 2024 году ожидается на уровне более 195 трлн рублей, что на 4,4 трлн рублей больше, чем указано в апрельском прогнозе Минэкономразвития, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru