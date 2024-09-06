Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,9%

Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста ВВП России на 2024 год, повысив его до 3,9% с ранее ожидаемых 2,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Прогнозируется, что экономический рост останется стабильным в пределах 2,5-2,8% до 2027 года.