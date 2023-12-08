Путин высказался за распространение механизма страхования на долгосрочные ИИС
В России необходимо распространить практику страхования на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
По его словам, сумма страхового покрытия может составлять 1,4 миллиона рублей, по аналогии с банковскими депозитами. Глава государства напомнил, что с 1 января 2024 года появится новый инструмент долгосрочных сбережений россиян – добровольные накопления в негосударственных фондах. Средства граждан до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством.
Путин считает, что такой же механизм нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у соотечественников снизился интерес к финансовым инвестициям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru