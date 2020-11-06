Путин выделил на поддержку Росцирка почти 150 миллионов рублей

Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 21,4 млн рублей в 2020 году и 128,4 млн рублей в 2021 году на поддержку Росгосцирка, в том числе на затраты, связанных с кормлением животных. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.