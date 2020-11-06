Путин выделил на поддержку Росцирка почти 150 миллионов рублей
Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 21,4 млн рублей в 2020 году и 128,4 млн рублей в 2021 году на поддержку Росгосцирка, в том числе на затраты, связанных с кормлением животных. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
Ранее на проблему простоя цирков в связи с пандемией коронавируса обращали внимание деятели культуры, в том числе советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. Путин тогда пообещал помощь, заявив, что «животные, конечно, не виноваты».
Контроль за целевым расходованием средств поручено провести Минкультуры.
Ранее гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил о возможности закрытия учреждения из-за новых требований и ограничений.
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