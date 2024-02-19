Путин временно передал Росимуществу Ульяновский станкостроительный завод
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Ульяновского станкостроительного завода во временное управление Росимущества.
«Внести в перечень... долей в уставных капиталах... в отношение которых вводится временное управление... 100% долей... ООО «Ульяновский станкостроительный завод», принадлежащих Gildemeister Beteiligungen GMBH», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее Октябрьский районный суд Липецка постановил передать в доход РФ акции липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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