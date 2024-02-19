Путин временно передал Росимуществу Ульяновский станкостроительный завод

«Внести в перечень... долей в уставных капиталах... в отношение которых вводится временное управление... 100% долей... ООО «Ульяновский станкостроительный завод», принадлежащих Gildemeister Beteiligungen GMBH», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее Октябрьский районный суд Липецка постановил передать в доход РФ акции липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

