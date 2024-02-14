Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями «Яндекс банка»

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, разрешаются сделки, «влекущие за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями банка».

«Для совершения сделок... не предусмотрено получение иных, предусмотренных законодательством РФ разрешений, согласий, согласований и других разрешительных документов», - говорится в распоряжении.

Ранее нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

