Путин: впервые начнется поставка российского газа в Узбекистан
Впервые в истории с 7 октября начнутся поставки российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что завтра вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым примет участие в торжественной церемонии запуска этих поставок. На ней также будет присутствовать и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, уточнил Путин.
Он подчеркнул, что этот проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана.
Ранее Владимир Путин принял приглашение Шавката Мирзиёева посетить Узбекистан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru