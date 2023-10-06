Путин: впервые начнется поставка российского газа в Узбекистан

Он рассказал, что завтра вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым примет участие в торжественной церемонии запуска этих поставок. На ней также будет присутствовать и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, уточнил Путин.

Он подчеркнул, что этот проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана.

Ранее Владимир Путин принял приглашение Шавката Мирзиёева посетить Узбекистан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

