Силуанов: Россия будет продвигать создание расчетной единицы БРИКС
8 декабря 202316:42
Россия в период своего председательства в БРИКС будет продвигать создание расчетной единицы объединения для решения проблемы конвертируемости валют, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
По его словам, это необходимо для торговых операций стран БРИКС.
«Минфин будет заявлять и прорабатывать с нашими коллегами — создание расчетов и расчетной единицы», — отметил Силуанов.
Ранее Тегеран одобрил идею создания между странами БРИКС единой валюты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российских спортсменов допустили до Олимпийских Игр 2024 года в Париже
- Премьер Венгрии Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации
- Суточное потребление электроэнергии в РФ обновило исторический максимум
- СМИ: в России резко выросли цены на стройматериалы
- Движение поездов по синей ветке метро Москвы возобновлено
- Роспотребнадзор заявил об усилении санитарного контроля на границе с Китаем
- СМИ: Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве
- МВД РФ объявило в розыск экс-директора «Радио Свобода» Марию Гессен
- В Курской области запретили склонение женщин к абортам
- Силуанов: Россия будет продвигать создание расчетной единицы БРИКС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru