Силуанов: Россия будет продвигать создание расчетной единицы БРИКС

Россия в период своего председательства в БРИКС будет продвигать создание расчетной единицы объединения для решения проблемы конвертируемости валют, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

МИД РФ: вопрос создания единой валюты БРИКС остается открытым

По его словам, это необходимо для торговых операций стран БРИКС.

«Минфин будет заявлять и прорабатывать с нашими коллегами — создание расчетов и расчетной единицы», — отметил Силуанов.

Ранее Тегеран одобрил идею создания между странами БРИКС единой валюты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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