Путин: В оборонной промышленности РФ создано более 520 тысяч новых рабочих мест

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к российскому оборонно-промышленному комплексу относится шесть тысяч предприятий, на них трудятся 3,5 млн человек, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле он указал, что только за последние полтора года в оборонке было создано 520 тысяч новых рабочих мест.

«Это ведь не просто так, люди пришли и зарплату получают. Там все работают, причём работают напряжённо. Работают в две, а в некоторых местах в три смены», - отметил глава государства.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в 2023 году предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 98,8% выполнили план по поставке в войска новой техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр с трансляции
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