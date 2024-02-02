Путин: В оборонной промышленности РФ создано более 520 тысяч новых рабочих мест
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к российскому оборонно-промышленному комплексу относится шесть тысяч предприятий, на них трудятся 3,5 млн человек, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле он указал, что только за последние полтора года в оборонке было создано 520 тысяч новых рабочих мест.
«Это ведь не просто так, люди пришли и зарплату получают. Там все работают, причём работают напряжённо. Работают в две, а в некоторых местах в три смены», - отметил глава государства.
Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в 2023 году предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 98,8% выполнили план по поставке в войска новой техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru