Путин: В Донбассе и Новороссии восстановили более 10 тысяч объектов
Свыше 10 тысяч объектов восстановили в Донбассе и Новороссии в рамках программы развития этих территорий. Об этом сообщил президент Владимир Путин на открытии социальных и жилых объектов в исторических регионах в режиме видеоконференции.
Глава государства напомнил о запущенной комплексной программе до 2030 года и утвержденной госпрограмме восстановления новых субъектов РФ на 2024-2026 годы.
«Значимые результаты есть — значимые, незначимые, но, во всяком случае, результаты точно есть. За 2022-2023 годы завершены работы на более чем 10 тыс. объектов только по линии федеральных заказчиков», — цитирует Путина ТАСС.
Президент подчеркнул, что регионы-шефы восстановили за этот период свыше 7 тысяч объектов, пишет Ura.ru. По словам Путина, к 2030 году планируется вывести новые регионы на общероссийский уровень по основным показателям качества жизни и социально-экономического развития. Власти продолжают работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, их интеграции в единое административное, социально-экономическое, образовательное пространство. Несмотря на текущие сложности, на этих территориях строят и ремонтируют жилье и дороги, объекты социальной сферы, энергетики и инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также налаживают производство.
«Большую помощь здесь оказывают все регионы нашей страны, федеральные ведомства и... волонтеры, которым особые слова благодарности. Координирующую роль выполняет правительство России», — заключил Путин.
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