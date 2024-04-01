Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик

К 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик по объему валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанному по паритету покупательной способности, следует из поручения главы государства Владимира Путина.

Глава государства назначил ответственным за достижение этого показателя премьер-министра Михаила Мишустина. Первый доклад об исполнении плана назначен на 31 марта 2025 года.

Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х

Сейчас Россия по темпам роста экономики среди стран G20 стала пятой в рейтинге по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости. Отмечается, что российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 12 февраля заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. По его словам, рост, который демонстрирует российская экономика, превышает не только прогнозы прошлого года, но и среднемировые показатели, которые составляют для европейских государств 1,5%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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