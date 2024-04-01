Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик

К 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик по объему валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанному по паритету покупательной способности, следует из поручения главы государства Владимира Путина.

Глава государства назначил ответственным за достижение этого показателя премьер-министра Михаила Мишустина. Первый доклад об исполнении плана назначен на 31 марта 2025 года.