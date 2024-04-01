Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик
К 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик по объему валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанному по паритету покупательной способности, следует из поручения главы государства Владимира Путина.
Глава государства назначил ответственным за достижение этого показателя премьер-министра Михаила Мишустина. Первый доклад об исполнении плана назначен на 31 марта 2025 года.
Сейчас Россия по темпам роста экономики среди стран G20 стала пятой в рейтинге по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости. Отмечается, что российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 12 февраля заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. По его словам, рост, который демонстрирует российская экономика, превышает не только прогнозы прошлого года, но и среднемировые показатели, которые составляют для европейских государств 1,5%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru