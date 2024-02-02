Мишустин: Рост ВВП по итогам 2023 года составил 3,5-4%
Рост ВВП России по итогам 2023 года составит около 3,5-4%, несмотря на санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 в Казахстане.
«В условиях санкционного давления, такого реального давления, по итогам прошлого года, об этом наш президент говорил, по предварительным оценкам, рост ВВП составил 3,5(%), возможно это будет чуть больше — до 4%», — цитирует главу правительства РИА Новости.
Как отметил Мишустин, эти показатели превышают среднемировое значение.
Ранее премьер-министр заявил, что экономика РФ вышла на траекторию устойчивого роста, за 11 месяцев прошлого года ВВП страны вырос на 3,3%, напоминает Ura.ru.
В декабре 2023 года министр финансов Антон Силуанов сообщал, что рост экономики страны по итогам года составит 3,5%, несмотря на все негативные прогнозы, пишет «Свободная пресса».
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