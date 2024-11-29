Путин увеличил налоги для компании «Транснефть»

Налоговая ставка на прибыль для компании «Транснефть» с период с 2025 по 2030 год увеличится до 40%. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

УФНС напомнила о сроках уплаты налогов до 2 декабря

Согласно закону, ранее одобренному Госдумой, 23% ставки будет направляться в федеральный бюджет, 17% - в региональный.

В настоящее время налог на прибыль «Транснефть» рассчитывается по ставке 20%, с 1 января 2025 года она должна вырасти до 25%.

Ранее Путин подписал закон, вносящий в Налоговый кодекс поправки о налогообложении криптовалют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
ТЕГИ:НалогиЗаконВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры