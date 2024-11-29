Путин увеличил налоги для компании «Транснефть»
29 ноября 202414:31
Налоговая ставка на прибыль для компании «Транснефть» с период с 2025 по 2030 год увеличится до 40%. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно закону, ранее одобренному Госдумой, 23% ставки будет направляться в федеральный бюджет, 17% - в региональный.
В настоящее время налог на прибыль «Транснефть» рассчитывается по ставке 20%, с 1 января 2025 года она должна вырасти до 25%.
Ранее Путин подписал закон, вносящий в Налоговый кодекс поправки о налогообложении криптовалют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru