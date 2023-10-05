Путин утверждает, что реальные доходы россиян выросли на 12 процентов
Реальные доходы населения в России выросли больше чем на 12%, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Форум проходит в Сочи со 2 по 5 октября.
Путин утверждает, что реальные располагаемые доходы граждан России «подросли больше, чем на 12%», в то время как в Европе они упали.
В середине сентября Путин заявлял, что доходы россиян растут, однако в целом они являются довольно скромными.
Министр экономики России в 1992-1993 годах Андрей Нечаев в беседе с НСН ранее заявил, что не верит в призыв пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова к россиянам не беспокоиться по поводу взлетевшего курса доллара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru