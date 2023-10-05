Путин утверждает, что реальные доходы россиян выросли на 12 процентов

Реальные доходы населения в России выросли больше чем на 12%, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Форум проходит в Сочи со 2 по 5 октября.

Путин утверждает, что реальные располагаемые доходы граждан России «подросли больше, чем на 12%», в то время как в Европе они упали.