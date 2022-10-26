Путин утвердил перечень банков, сделки по которым возможны по спецразрешению
Президент России Владимир Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны только по спецразрешению, сообщает пресс-служба Кремля.
В перечень, который опубликован на официальном портале правовой информации, попали 45 кредитных организаций, в том числе «Ситибанк», «ОТП Банк», «Райффайзенбанк», «Тойота Банк», «ЮниКредит Банк», «Банк Интеза» и другие.
В распоряжении говорится, что в отношении упомянутых банков установлен запрет на сделки с акциями, долями, составляющими их уставные капиталы.
Ранее Путин ранее подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций, сообщает RT.
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