Путин утвердил кредитные каникулы для самозанятых и малого бизнеса
Граждане со статусом самозанятых, а также представители малого и среднего бизнеса (МСП), получили право на оформление кредитных каникул. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, воспользоваться указанным правом можно один раз в пять лет сроком до шести месяцев - вне зависимости от финансового положения заёмщика и экономической обстановки в стране.
Кредитные каникулы можно будет оформить при сумме займа до 10 млн рублей для самозанятых, до 60 млн рублей - для микропредприятий, до 400 млн рублей - для малых предприятий и до миллиарда - для средних.
Закон начнёт действовать с 1 октября 2025 года. Под его действие также подпадут кредитные договоры, которые были заключены с 1 марта 2024 года, за исключением договоров с несколькими кредиторами или выданных участникам специальных режимов налогообложения, а также займов, которые обеспечены имуществом в повторном залоге.
Ранее профильной комиссией правительства РФ был поддержан законопроект, предусматривающий предоставление кредитных каникул при рождении ребёнка, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru