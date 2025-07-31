Путин утвердил кредитные каникулы для самозанятых и малого бизнеса

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, воспользоваться указанным правом можно один раз в пять лет сроком до шести месяцев - вне зависимости от финансового положения заёмщика и экономической обстановки в стране.

Кредитные каникулы можно будет оформить при сумме займа до 10 млн рублей для самозанятых, до 60 млн рублей - для микропредприятий, до 400 млн рублей - для малых предприятий и до миллиарда - для средних.

Закон начнёт действовать с 1 октября 2025 года. Под его действие также подпадут кредитные договоры, которые были заключены с 1 марта 2024 года, за исключением договоров с несколькими кредиторами или выданных участникам специальных режимов налогообложения, а также займов, которые обеспечены имуществом в повторном залоге.

Ранее профильной комиссией правительства РФ был поддержан законопроект, предусматривающий предоставление кредитных каникул при рождении ребёнка, сообщает RT.

