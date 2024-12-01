Путин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годы

Глава государства Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщает РИА Новости.

Доходы главного финансового документа страны в следующем году составят 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что власти выполнят все социальные обязательства перед россиянами. В новом трёхлетнем бюджете особое внимание уделили нацпроектам, которые направлены на повышение качества жизни граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

