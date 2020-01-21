Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности РФ

Доктрина выложена во вторник 21 января в открытый доступ на официальном портале правовой информации. Путин дал поручение кабинету министров создать, утвердить и опубликовать в течение трех месяцев план мероприятий по реализации положений данной доктрины.

В тексте документа указано, что под продовольственной безопасностью подразумевается состояние социально-экономического развития страны, при котором гарантируется продовольственная независимость государства, обеспечивается для каждого гражданина тот объем и качество продуктов питания, которые ему необходимы для полноценной и здоровой жизни. Путин ранее утвердил новую концепцию продовольственной безопасности страны.

