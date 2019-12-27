Путин дал добро новой доктрине продовольственной безопасности

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую концепцию продовольственной безопасности страны. Об этом рассказали в пресс-службе зампредседателя правительства Алексея Гордеева.

Доктрина была представлена самим Гордеевым на заседании Совета безопасности. Это один из главных стратегических документов национальной безопасности страны.

Доктрина предполагает, что страна сама обеспечивает себя основными видами сельскохозяйственной продукции. Кроме того, документ предусматривает создание государственного резерва сельхозпродукции, сырья и продовольствия на случай чрезвычайной ситуации или неурожая.

Для исполнения доктрины подготовлена дорожная карта, этот план мероприятий кабинет министров должен утвердить в течение трех месяцев.

