Путин успокоил Силуанова по поводу расходов на мост через Енисей

Таким образом глава государства успокоил министра финансов РФ Антона Силуанова, отметив, что при строительстве «в деньги даже уложились».

«И в деньги даже уложились, что не всегда бывает. Поэтому Антона Германовича можно успокоить, всё в порядке - никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет», - заключил российский лидер.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что мост связал центральные районы Красноярского края и Северо-Енисейский район, который является одним из крупнейших в стране центров золотодобывающей промышленности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

