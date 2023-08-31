Путин успокоил Силуанова по поводу расходов на мост через Енисей

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края заявил, что новый мост через Енисей был построен без завышения расходов, сообщает РИА Новости.

Путин открыл движение по мосту через Енисей

Таким образом глава государства успокоил министра финансов РФ Антона Силуанова, отметив, что при строительстве «в деньги даже уложились».

«И в деньги даже уложились, что не всегда бывает. Поэтому Антона Германовича можно успокоить, всё в порядке - никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет», - заключил российский лидер.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что мост связал центральные районы Красноярского края и Северо-Енисейский район, который является одним из крупнейших в стране центров золотодобывающей промышленности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Дорожное СтроительствомостАнтон СилуановВладимир Путин

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