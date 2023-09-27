Путин: цены на бензин в России растут, несмотря на меры правительства
Цены на бензин в России продолжают расти, несмотря на принятые меры правительством, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина, сообщает РИА Новости.
По его словам, потребителя мало интересуют события, происходящие в других звеньях.
«Потребителю же результат нужен», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что в правительстве понимают, что происходит с ценами на топливо в стране, где компании-производители бензина и дизеля хотят получить максимальную прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт.
«Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу», — добавил Путин.
Ранее в Госдуме заявили о невозможности удержать низкие цены на бензин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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