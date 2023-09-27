Путин: цены на бензин в России растут, несмотря на меры правительства

По его словам, потребителя мало интересуют события, происходящие в других звеньях.

«Потребителю же результат нужен», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что в правительстве понимают, что происходит с ценами на топливо в стране, где компании-производители бензина и дизеля хотят получить максимальную прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт.

«Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу», — добавил Путин.

Ранее в Госдуме заявили о невозможности удержать низкие цены на бензин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

