Путин: Трасса М-12 будет продлена до Тюмени в 2025 году

Трасса М-12 будет продлена в текущем году до Екатеринбурга, до Тюмени – в 2025 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Путин проехался за рулем КамАЗа до трассы М-12 «Восток»

Он отметил, что в перспективе эта дорога пройдет через всю страну. Кроме того, Путин поручил кабмину предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга-Сочи». Глава государства подчеркнул, что транспортная инфраструктура обеспечит развитие туризма в регионах.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры