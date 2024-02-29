Путин: Трасса М-12 будет продлена до Тюмени в 2025 году

Он отметил, что в перспективе эта дорога пройдет через всю страну. Кроме того, Путин поручил кабмину предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга-Сочи». Глава государства подчеркнул, что транспортная инфраструктура обеспечит развитие туризма в регионах.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

