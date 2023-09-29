Путин: Товарооборот РФ и Латинской Америки за последние пять лет прибавил 25%

Он отметил, что вырос российский экспорт таких товаров, в которых нуждаются страны Латинской Америки. Это, указал президент, в частности, удобрения, пшеница и нефтепродукты.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил, что задача Москвы заключается в том, чтобы установить со всеми странами Латинской Америки безвизовый режим. Он отметил, что работа над этим уже идет, процесс согласования запущен, передает «Радиоточка НСН».

