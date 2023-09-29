Путин: Товарооборот РФ и Латинской Америки за последние пять лет прибавил 25%
Товарооборот РФ и Латинской Америки за последние пять лет прибавил 25%, в 2,3 раза увеличился российский экспорт. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».
Он отметил, что вырос российский экспорт таких товаров, в которых нуждаются страны Латинской Америки. Это, указал президент, в частности, удобрения, пшеница и нефтепродукты.
Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил, что задача Москвы заключается в том, чтобы установить со всеми странами Латинской Америки безвизовый режим. Он отметил, что работа над этим уже идет, процесс согласования запущен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru