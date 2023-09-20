В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится
Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках сообщат позже, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее заявил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай. По его словам, российский лидер намерен отправиться в Поднебесную в октябре.
В июле Дмитрий Песков также подтвердил, что визит Владимира Путина в Китай стоит на повестке дня. По его словам, контакты в Пекине на высшем уровне обсуждались ещё в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее экс-посол России в Китае, сенатор Совета Федерации от правительства Саратовской области Андрей Денисов заявил, что Си Цзиньпин рассчитывает на скорый визит Владимира Путина в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу показали иранские беспилотники и ракетные комплексы на выставке в Тегеране
- Госдуме предложили выдворять незаконно работающих мигрантов
- Два спасателя погибли при повторном обрушении после взрыва в Балашихе
- Баку: Достигнута договоренность о приостановке операции в Карабахе
- В Балашихе из-под завалов достали всех спасателей
- Песков: Россия не принимает упреки в невыполнении обязательств по Карабаху
- В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится
- Песков: Де-юре действия Азербайджана в Карабахе законны
- В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя
- Власти Карабаха объявили о прекращении огня по предложению миротворцев РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru