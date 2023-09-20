В Кремле заявили, что визит Путина в Китай готовится

Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках сообщат позже, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее заявил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай. По его словам, российский лидер намерен отправиться в Поднебесную в октябре.

В июле Дмитрий Песков также подтвердил, что визит Владимира Путина в Китай стоит на повестке дня. По его словам, контакты в Пекине на высшем уровне обсуждались ещё в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее экс-посол России в Китае, сенатор Совета Федерации от правительства Саратовской области Андрей Денисов заявил, что Си Цзиньпин рассчитывает на скорый визит Владимира Путина в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

