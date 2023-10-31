Мишустин заявил о росте ВВП за девять месяцев на 2,8%
За девять месяцев 2023 года валовый внутренний продукт России (ВВП) увеличился на 2,8%, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства заявил, что российская экономика завершила адаптацию к внешним вызовам и санкционному давлению. По его словам, положительная динамика ВВП стало возможной благодаря реализации поручений президента Владимира Путина.
Мишустин уточнил, что основной этап восстановления российской экономики завершился к середине 2023 года. При этом он указал на спад в нефтегазовом секторе.
По данным Центробанка, на начало октября 2023 года внешний долг РФ снизился на $54,1 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
- В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации 50 членов ХАМАС в Газе
- Мишустин заявил о росте ВВП за девять месяцев на 2,8%
- «Ак Барс» победил СКА в матче КХЛ
- В Донецке погибли два человека в результате обстрела ВСУ
- США направят на Ближний Восток еще 300 военнослужащих
- Медведева исполнит главную роль в шоу Авербуха «Корова на льду»
- Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области
- Мусульманский совет США потребовал от Байдена прекратить огонь в Газе
- Диетолог посоветовала худеющим не пропускать обед и ужин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru