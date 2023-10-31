Мишустин заявил о росте ВВП за девять месяцев на 2,8%

За девять месяцев 2023 года валовый внутренний продукт России (ВВП) увеличился на 2,8%, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам премьер-министр Михаил Мишустин.

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Глава правительства заявил, что российская экономика завершила адаптацию к внешним вызовам и санкционному давлению. По его словам, положительная динамика ВВП стало возможной благодаря реализации поручений президента Владимира Путина.

Мишустин уточнил, что основной этап восстановления российской экономики завершился к середине 2023 года. При этом он указал на спад в нефтегазовом секторе.

По данным Центробанка, на начало октября 2023 года внешний долг РФ снизился на $54,1 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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