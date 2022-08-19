Минпромторг: скачка продовольственной инфляции к концу года не ожидается

По его словам, крупные торговые сети продолжают ограничивать наценку на социально значимые товары. Евтухов отметил, что такую практику целесообразно продолжать и дальше, однако нормативно закреплять не планируется.

Ранее ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли, его просят снизить НДС на товары первой необходимости и бананы.

