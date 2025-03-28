Путин: Состояние дел в российской экономике стабильно

По его словам, рост экономики в прошлом году составил 4,1%. «У нас все стабильно, нормально, 4,1% рост экономики страны», — сказал глава государства. Он напомнил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, обойдя Японию и Германию.

Российский лидер также пообещал, что программа развития инфраструктуры закрытых городов будет исполняться.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика уверенно растет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

