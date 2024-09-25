Путин сообщил о приближении доли рубля во внешних расчетах к 40%
Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40% при этом доля валют Запада в этих операциях сокращается, рассказал президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
«Мы продолжаем работу по этому направлению. Вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты», - добавил он.
Как добавил Путин, с 2021 по 2023 год доля отечественной валюты в расчетах за экспорт выросла почти в три раза и составила 39%. При этом доля расчетов в рублях за импорт выросла на 2% — до 30%.
Ранее он также сообщил, что экономика России поднялась на четвертое место в мире. По словам Путина, отрыв Китая от США — первого от второго места — увеличивается, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru