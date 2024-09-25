Путин сообщил о приближении доли рубля во внешних расчетах к 40%

«Мы продолжаем работу по этому направлению. Вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты», - добавил он.

Как добавил Путин, с 2021 по 2023 год доля отечественной валюты в расчетах за экспорт выросла почти в три раза и составила 39%. При этом доля расчетов в рублях за импорт выросла на 2% — до 30%.

Ранее он также сообщил, что экономика России поднялась на четвертое место в мире. По словам Путина, отрыв Китая от США — первого от второго места — увеличивается, напоминает «Радиоточка НСН».

