Путин сообщил о планах соединить газотранспортные системы России

О намерениях объединить газотранспортные системы России, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает ТАСС.

«Зарабатываем больше и больше»: Чем России выгодно подорожание нефти

По его словам, в ближайших планах связать «Силу Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

Путин подчеркнул, что необходимо последовательно повысить надежность энергоснабжения регионов страны.

Он также добавил, что по итогам 2023 года ожидается обновление рекорда по энергопотреблению из-за роста экономики.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые начнется поставка российского газа в Узбекистан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РегионыРоссийский ГазГазопроводВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры