Путин сообщил о планах соединить газотранспортные системы России
О намерениях объединить газотранспортные системы России, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает ТАСС.
По его словам, в ближайших планах связать «Силу Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».
Путин подчеркнул, что необходимо последовательно повысить надежность энергоснабжения регионов страны.
Он также добавил, что по итогам 2023 года ожидается обновление рекорда по энергопотреблению из-за роста экономики.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые начнется поставка российского газа в Узбекистан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru