Путин сообщил, как будут проиндексированы пенсии в 2021 году

Пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации.

«В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — цитирует RT Путина.

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Ранее Минтруд сообщил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 17 443 рубля, передает Ura.ru.

Счетная палата заявила, что реальный размер пенсий в России вырос в 2019 году на 1,5% по сравнению с 2018 годом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсииВладимир Путин
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