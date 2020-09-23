Путин сообщил, как будут проиндексированы пенсии в 2021 году

Пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации.

«В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — цитирует RT Путина.