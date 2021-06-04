Путин сообщил, что золотовалютные резервы России составляют свыше $600 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что золотовалютные резервы страны превышают 600 миллиардов долларов.
По его словам, у страны есть необходимые ресурсы и в этом году будет профицитный бюджет.
Путин отметил, что резервы растут.
Ранее глава государства, выступая на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал о новых мерах поддержки малого бизнеса. По его словам, с 2022 года общепит можно освободить от НДС, если выручка предприятий не превышает два миллиарда рублей. Глава государства отметил, что проект сначала надо запустить в пилотном режиме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru