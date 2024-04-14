«Абрау-Дюрсо» предупредила о росте цен на вино до 35%

Компания «Абрау-Дюрсо» предупредила контрагентов о росте цен на вино с мая 2024 года в пределах 7-35%, пишет РБК.

Производители вина нарастили запасы перед повышением акцизов

Больше всего вырастут в цене игристые вина марки «Империал». Они подорожают на 35%.

Наименьший рост цен ожидается на «Русское шампанское» и игристые вина «Ведерниковъ» - на 7-8%.

Компания объяснила подорожание возросшими расходами на производство и логистику. Также на ценовую политику повлияло увеличение акцизов на алкогольную продукцию.

Ранее Министерство финансов России предложило повысить с 1 июня 2024 года минимальные цены на водку до 299 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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