«Абрау-Дюрсо» предупредила о росте цен на вино до 35%
Компания «Абрау-Дюрсо» предупредила контрагентов о росте цен на вино с мая 2024 года в пределах 7-35%, пишет РБК.
Больше всего вырастут в цене игристые вина марки «Империал». Они подорожают на 35%.
Наименьший рост цен ожидается на «Русское шампанское» и игристые вина «Ведерниковъ» - на 7-8%.
Компания объяснила подорожание возросшими расходами на производство и логистику. Также на ценовую политику повлияло увеличение акцизов на алкогольную продукцию.
Ранее Министерство финансов России предложило повысить с 1 июня 2024 года минимальные цены на водку до 299 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru