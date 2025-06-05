Хуснуллин: На семейную ипотеку в 2025 году выделят более 1 трлн рублей

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета направят на финансирование семейной ипотеки в России в 2025 году. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью каналу «Россия 24».

Зампред правительства отметил, что лимита на финансирование этой программы нет, «сколько люди приходят за ипотекой, столько мы даем».

«Это большая нагрузка на бюджет, потому что мы большую разницу доплачиваем между стоимостью выдачи ипотеки для человека и [тем], сколько банк занимает деньги на внешнем рынке, исходя из высокой ставки Центрального банка... Разницу, там до 6%, - мы всю ее доплачиваем из бюджета», - пояснил Хуснуллин.

По его словам, это «гигантские деньги», в текущем году власти потратят на такие доплаты свыше триллиона рублей.

Семейная ипотека со ставкой 6% годовых доступна для семей с ребенком до шести лет включительно, пишет 360.ru. Программа действует в РФ до 2030 года, ею можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройке, строительстве жилого дома, приобретении вторичного жилья в населенных пунктах, где идет возведение не более двух домов.

