Путин сделал бессрочным с 2024 года право на кредитные каникулы

Президент России Владимир Путин завизировал закон, согласно которому, право на кредитные каникулы для граждан РФ по потребительским и автомобильным займам станет бессрочным с 2024 года. Подписанный документ появился на портале правовых актов.

Закон устанавливает, что заёмщик имеет право затребовать льготный период у кредитных организаций на срок до 6 месяцев по кредиту, размер которого не превышает значение, установленное кабинетом министров. До того, как эта величина будет определена, будут применяться следующие предельные значения: для автокредитов — 1,6 миллиона рублей, для остальных — 450 тысяч рублей, для кредитных карт — 150 тысяч рублей.