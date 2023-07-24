Путин сделал бессрочным с 2024 года право на кредитные каникулы
Президент России Владимир Путин завизировал закон, согласно которому, право на кредитные каникулы для граждан РФ по потребительским и автомобильным займам станет бессрочным с 2024 года. Подписанный документ появился на портале правовых актов.
Закон устанавливает, что заёмщик имеет право затребовать льготный период у кредитных организаций на срок до 6 месяцев по кредиту, размер которого не превышает значение, установленное кабинетом министров. До того, как эта величина будет определена, будут применяться следующие предельные значения: для автокредитов — 1,6 миллиона рублей, для остальных — 450 тысяч рублей, для кредитных карт — 150 тысяч рублей.
Заёмщик сможет запросить кредитные каникулы в случае сокращения своих доходов за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за последний год.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», физические лица и представители малого бизнеса уже имели возможность до конца текущего года обратиться за кредитными каникулами. Теперь это можно сделать в любое время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru