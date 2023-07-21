«Катимся к неприятностям»: Закредитованность россиян назвали бешеной

Ранее издание РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» сообщило, что средняя сумма, которую банки готовы дать в долг россиянам по кредитным картам, достигла рекордных 97,8 тысячи рублей в июне 2023 года. Также в июне банки одобрили физлицам 2,15 млн новых кредитных карт на 210,6 млрд рублей, что является абсолютным максимумом за все время наблюдений. При этом, отметил Крылов, количество просрочек по кредитам лишь увеличивается.

«Стало больше невозвратных кредитов, увеличилось и количество неконтактных должников с 80% до 95%. Мы катимся к очень неприятной финансовой истории. Закредитованность россиян бешеная, банки остановиться не могут, потому что для них это тоже один из видов бизнеса. Понятно, что у банков есть механизмы урегулирования собственных потерь, однако ситуация ухудшается», — сказал Крылов.

По словам собеседника НСН, объем выдачи карт увеличился за последние полгода, однако россияне тратят деньги с них на не самые дорогие покупки.

«Кредитные карты — это деньги для жизни: поесть в кафе, оплатить учебу, проездной. Это своего рода кошелек. Для более дорогостоящих приобретений берут ипотеку, автокредиты и прочие крупные кредиты», — добавил эксперт.

В заключение собеседник НСН пояснил, на какую сумму россиянам чаще всего предоставляют кредитные карты.

«Здесь классическая ситуация: проси больше — дадут, сколько надо. Однако банковская система устроена таким образом, что можно взять кредитную карту на сто тысяч рублей, через три месяца могут увеличить лимит до трехсот тысяч, потом он становится еще больше. Поэтому люди берут кредитные карты сразу в нескольких банках и рассчитывают, что этот лимит будет увеличиваться. В основном все берут карты на максимальную сумму, которую одобрил банк», — подытожил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в июне 2023 года Управлением Росреестра по Москве было зарегистрировано более 13 тысяч договоров ипотечного кредитования, что на 12,6% превзошло майские показатели. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

