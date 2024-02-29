Путин: Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации

«Люди годами строят там дома, но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Безусловно нужно расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домами садоводческих товариществ», - пояснил он

По словам президента, эта проблема сегодня затрагивает миллионы семей, которые годами владеют участками в СНТ.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года уровень газификации в России составил 73,8%. За последние десять лет показатель увеличился более чем на восемь процентных пунктов, что свидетельствует об улучшении социально-экономического развития регионов, передает «Радиоточка НСН».

