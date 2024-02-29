Путин: Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
Садоводческие товарищества будут включены в программу социальной газификации, сказал президент России Владимир Путин.
«Люди годами строят там дома, но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Безусловно нужно расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домами садоводческих товариществ», - пояснил он
По словам президента, эта проблема сегодня затрагивает миллионы семей, которые годами владеют участками в СНТ.
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года уровень газификации в России составил 73,8%. За последние десять лет показатель увеличился более чем на восемь процентных пунктов, что свидетельствует об улучшении социально-экономического развития регионов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Герои СВО должны выходить на ведущие позиции в госуправлении
- Путин поручил увеличить в 1,5 раза интенсивность авиасообщения по России
- Путин: На Байкале появится новый курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера
- Путин: Трасса М-12 будет продлена до Тюмени в 2025 году
- В 2025 году появится программа «Земский работник культуры»
- Путин предложил разработать мастер-планы для 200 городов РФ
- Путин: Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации
- Соседов назвал имена певиц, которым нельзя исполнять гимн России
- Путин предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения
- Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru