Путин: С 1 января 2025 года в РФ заработает долевое страхование жизни граждан
Россиянам с 1 января 2025 года станет доступно долевое страхование жизни. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».
По его словам, новый способ страхования позволит гражданам вкладывать средства в акции компаний, получая доход и страхуя свою жизнь и здоровье.
При этом государство должно будет гарантировать возврат этих средств, предусмотрев страхование на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. В перспективе также будет предложено и налоговое стимулирование - налоговые вычеты на внесенные суммы.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми. Выплата предусмотрена в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru