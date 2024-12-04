Путин: С 1 января 2025 года в РФ заработает долевое страхование жизни граждан

По его словам, новый способ страхования позволит гражданам вкладывать средства в акции компаний, получая доход и страхуя свою жизнь и здоровье.

При этом государство должно будет гарантировать возврат этих средств, предусмотрев страхование на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. В перспективе также будет предложено и налоговое стимулирование - налоговые вычеты на внесенные суммы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми. Выплата предусмотрена в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения, напоминает «Радиоточка НСН».

