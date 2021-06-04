Путин: Рост ВВП по итогам года составит около 4%

Экономика России во время пандемии продемонстрировала устойчивость к внешним шокам, рост ВВП страны по итогам текущего года может составить около 4%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины «Спутник V» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам, в 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин отметил, что такие результаты стали возможны благодаря «фундаменту, который был создан в предыдущие годы» и «самоотверженной работе многих людей» в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, науке, социальной сфере.

