Путин: Рост экономики России в 2023 году превысит 3%
Рост российской экономики по итогам года составит более 3%. Об этом заявил президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Как отметил глава государства, накануне премьер-министр Михаил Мишустин «с гордостью» представил данные об экономике РФ.
«У нас за последний месяц рост экономики - 5,5% от ВВП, по году будет свыше 3%», — цитирует президента РИА Новости.
Путин указал, что до этого рост прогнозировали аккуратно — от 2,5% до 2,8% — однако теперь можно говорить о показателях «уверенно».
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ВВП России по итогам 2023 года вырастет на 3%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Disney приостановит размещение рекламы в соцсети X из-за заявления Маска
- Путин: Рост экономики России в 2023 году превысит 3%
- В результате землетрясения на Филиппинах погибли шесть человек
- Новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград»
- Moody's повысило прогноз рейтинга Италии до стабильного
- Bloomberg: Зеленский допустил отступление ВСУ из-за недостатка снарядов
- МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов Алексашенко
- В больнице в США произошла стрельба, есть жертвы
- СМИ: Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за высказываний Маска
- Вертолеты и истребители Израиля нанесли удар по Ливану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru