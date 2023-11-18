Путин: Рост экономики России в 2023 году превысит 3%

Как отметил глава государства, накануне премьер-министр Михаил Мишустин «с гордостью» представил данные об экономике РФ.

«У нас за последний месяц рост экономики - 5,5% от ВВП, по году будет свыше 3%», — цитирует президента РИА Новости.

Путин указал, что до этого рост прогнозировали аккуратно — от 2,5% до 2,8% — однако теперь можно говорить о показателях «уверенно».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ВВП России по итогам 2023 года вырастет на 3%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

