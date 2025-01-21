Путин: Россия вышла на первое место по поставкам в КНР природного газа

Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.

Президент отметил, что пять лет назад был дан старт работе газопровода «Сила Сибири». Сегодня же, указал Путин, Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа.