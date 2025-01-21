Путин: Россия вышла на первое место по поставкам в КНР природного газа
Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
Президент отметил, что пять лет назад был дан старт работе газопровода «Сила Сибири». Сегодня же, указал Путин, Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа.
Газ из России в КНР идет по магистральному газопроводу «Сила Сибири», протяженность которого порядка трех тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проект строительства газопровода из России в Иран находится в работе, поставки на первом этапе могут составить до 2 млрд кубометров с перспективой их доведения до 55 млрд кубометров, передает «Радиоточка НСН».
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