Газопровод из РФ в Иран пройдет через Азербайджан
Проект газопровода из России в Иран полностью согласован, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв, сообщает «Интерфакс».
По его словам, часть магистрали будет проложена по территории Азербайджана.
«Переговоры находятся на финальной стадии, идет согласование цены», - уточнил министр.
Он также рассказал, что вначале планируется небольшая мощность – около 2 млрд кубометров в год.
«Но есть предварительная договоренность, что мы нарастим до 55 млрд кубических метров», - добавил Цивилёв.
Ранее Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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