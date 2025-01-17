Газопровод из РФ в Иран пройдет через Азербайджан

По его словам, часть магистрали будет проложена по территории Азербайджана.

«Переговоры находятся на финальной стадии, идет согласование цены», - уточнил министр.

Он также рассказал, что вначале планируется небольшая мощность – около 2 млрд кубометров в год.

«Но есть предварительная договоренность, что мы нарастим до 55 млрд кубических метров», - добавил Цивилёв.

Ранее Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

